freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag seitwärts

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,54 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:43 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,54 EUR. Bei 24,86 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 24,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,86 EUR. Bisher wurden heute 99.137 freenet-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 18.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,96 EUR.

Am 15.05.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Mio. EUR im Vergleich zu 632,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je Aktie aus.

