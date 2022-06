freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 09.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,16 EUR zu. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,21 EUR an. Bei 24,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 72.798 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,86 EUR erreichte der Titel am 29.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 25,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,19 EUR.

freenet veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,40 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 616,82 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 619,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 12.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 EUR je freenet-Aktie belaufen.

