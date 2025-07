freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 27,96 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 1,4 Prozent auf 27,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,00 EUR. Bei 27,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.362 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 34,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,71 EUR.

freenet gewährte am 21.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 604,40 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,51 EUR je Aktie.

