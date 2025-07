freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 27,74 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,74 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 123.223 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,40 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 13,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 21.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

