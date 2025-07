freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die freenet-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 27,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,50 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 9.635 Aktien.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 13,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,71 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 604,40 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor einem Jahr eingebracht