freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag im Minus

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10.06.2022 12:22:00 Uhr um 1,7 Prozent auf 23,73 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 23,67 EUR. Bei 24,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 69.957 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2022 auf bis zu 26,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 20.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,19 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 616,82 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 619,20 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 12.08.2022 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. freenet dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

