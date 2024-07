freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf freenet-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 25,26 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 25,26 EUR nach oben. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.621 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. 8,55 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,88 EUR am 05.08.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 17,34 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 EUR je freenet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 638,90 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

