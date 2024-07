freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 25,42 EUR.

Um 15:47 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 25,42 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,46 EUR an. Bei 24,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.789 Stück gehandelt.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 7,87 Prozent zulegen. Am 05.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 21,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,70 EUR für die freenet-Aktie.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 638,90 Mio. EUR – ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

