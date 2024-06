freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 25,64 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 25,64 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 25,72 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 137.393 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 22,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 638,90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

