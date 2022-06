freenet Aktie News: freenet am Mittag mit roten Vorzeichen

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13.06.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 23,39 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 23,27 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93.254 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,86 EUR) erklomm das Papier am 29.04.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Bei 19,29 EUR fiel das Papier am 20.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,19 EUR.

freenet veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 616,82 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 619,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte freenet am 12.08.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,65 EUR je Aktie.

