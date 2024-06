freenet Aktie News: freenet verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,50 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,50 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 25,54 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 25,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.638 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 27,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Mit einem Zuwachs von 7,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Mit einem Kursverlust von 18,12 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,70 EUR für die freenet-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 638,90 Mio. EUR – ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

