freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Mittag

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,26 EUR zu.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 28,26 EUR. Bei 28,32 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 28,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.758 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,08 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 16.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 32,73 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,34 EUR je freenet-Aktie.

