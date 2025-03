freenet Aktie News: freenet am Nachmittag gefragt

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 34,88 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 34,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 34,96 EUR. Bei 34,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 243.770 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 35,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 0,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 34,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,39 EUR.

freenet gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,63 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

XETRA-Handel TecDAX schließt im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter

TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell