freenet Aktie News: freenet verliert am Mittwochnachmittag kräftig

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 33,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,1 Prozent auf 33,58 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 33,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 252.896 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 11,85 Prozent Luft nach oben. Bei 22,78 EUR fiel das Papier am 17.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,76 EUR.

freenet veröffentlichte am 04.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 661,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,65 EUR je Aktie.

