freenet Aktie News: freenet behauptet sich am Mittwochmittag

Mit einem Wert von 23,29 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 15.06.2022 12:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 23,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 23,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229.287 freenet-Aktien.

Am 29.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,86 EUR an. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 13,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.07.2021 auf bis zu 19,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,19 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 616,82 EUR, gegenüber 619,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 12.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je freenet-Aktie.

