freenet Aktie News: freenet tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 25,26 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 25,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 25,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 25,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.037 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,55 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,34 Prozent.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 30,70 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 637,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

