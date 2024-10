freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 27,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,2 Prozent auf 27,68 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,86 EUR aus. Bei 27,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.485 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 0,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 22,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,35 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,54 EUR an.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR im Vergleich zu 632,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Am 05.11.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende in Grün

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag