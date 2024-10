freenet Aktie News: freenet steigt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,78 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 27,78 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,84 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.765 freenet-Aktien.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 27,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 0,22 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2023 Kursverluste bis auf 22,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,65 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 31,54 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 632,10 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,25 EUR fest.

