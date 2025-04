Aktie im Fokus

freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag in Grün

16.04.25 12:07 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 35,22 EUR.

Wer­bung

Das Papier von freenet konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 35,22 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 35,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,10 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 56.992 Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,84 EUR) erklomm das Papier am 26.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 1,76 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR am 17.05.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 35,32 Prozent wieder erreichen. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,97 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,08 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 34,45 EUR. Am 04.03.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt. Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: freenet