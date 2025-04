freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 35,24 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 35,24 EUR zu. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,24 EUR. Mit einem Wert von 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.239 Stück gehandelt.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 1,70 Prozent wieder erreichen. Am 17.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,97 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,08 EUR je freenet-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,45 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 661,30 Mio. EUR, gegenüber 688,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,95 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags