freenet Aktie News: freenet schiebt sich am Freitagvormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:01 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,56 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,58 EUR zu. Bei 25,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 3.257 Aktien.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,28 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 16,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

freenet veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,29 EUR je Aktie belaufen.

