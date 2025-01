freenet Aktie News: freenet steigt am Freitagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von freenet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,76 EUR. Bei 28,80 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,80 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.194 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,08 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,73 EUR.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,35 EUR im Jahr 2024 aus.

