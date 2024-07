freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,16 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 25,16 EUR. Bei 25,10 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.732 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 20,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 30,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 638,90 Mio. EUR – ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,31 EUR je freenet-Aktie.

