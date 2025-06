freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 27,00 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 27,00 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 27,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 26,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.453 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,11 Prozent. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,89 Prozent.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 34,07 EUR.

Am 21.05.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

