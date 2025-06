freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 27,12 EUR zu.

Das Papier von freenet legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,12 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 27,16 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.896 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Gewinne von 38,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 11,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,07 EUR.

Am 21.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR im Vergleich zu 638,90 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,50 EUR je Aktie belaufen.

