Fed-Entscheidung

Die US-Notenbank hat ihre Zinsen erneut nicht verändert.

Der Leitzins verharrt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

In diesem Jahr hat die US-Notenbank die Zinsen bisher unverändert gelassen. In der zweiten Jahreshälfte 2024 hatte die Fed die Zinsen noch um insgesamt einen Prozentpunkt gesenkt.

Die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik bleibt hoch. Vor allem die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erschwert Prognosen. Hinzu kommt aktuell der Krieg zwischen Israel und dem Iran. Dieser wirkt sich auch auf die Ölpreise und damit auf die Inflation aus. Trump hat die US-Notenbank immer wieder heftig angegriffen und Zinssenkungen gefordert.

US-Notenbank senkt Konjunkturprognose für dieses Jahr

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet in diesem Jahr mit einem geringeren Wirtschaftswachstum. Für dieses Jahr geht die Zentralbank nur noch von einem Plus von 1,4 Prozent aus. Bei der vorigen Prognose im März hatte die Fed ihre Konjunkturerwartung bereits ebenfalls nach unten korrigiert, damals auf ein Plus von 1,7 Prozent.

Die Fed rechnet nun in diesem Jahr auch mit einer höheren Inflationsrate von 3,0 Prozent. Im März war sie noch von einer Teuerungsrate von 2,7 Prozent ausgegangen.

WASHINGTON (dpa-AFX)