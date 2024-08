freenet Aktie News: freenet am Montagvormittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,72 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,72 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 25,72 EUR. Bei 25,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 12.131 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2023 Kursverluste bis auf 21,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 17,26 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR im Vergleich zu 632,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus