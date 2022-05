freenet Aktie News: freenet steigt am Nachmittag

Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 23,03 EUR zu. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 23,09 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 103.327 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 14,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.07.2021 (19,29 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,30 EUR an.

freenet ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 616,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 619,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2022 terminiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,69 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Analyst zweifelt

freenet-Aktie deutlich stärker: freenet steigert trotz Umsatzrückgang Gewinn

Ausblick: freenet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG

Bildquellen: freenet