freenet Aktie News: freenet tendiert am Dienstagmittag fester

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 29,16 EUR zu.

Die freenet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 29,16 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 29,26 EUR. Bei 28,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 70.170 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 30,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,16 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,88 Prozent.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,73 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 07.11.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 618,50 Mio. EUR, gegenüber 668,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,52 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag