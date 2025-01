freenet Aktie News: freenet kommt am Vormittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 28,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 29,00 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,92 EUR nach. Bei 28,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 4.862 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,08 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 3,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR am 16.05.2024. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 21,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,73 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,35 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag