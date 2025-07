freenet Aktie News: freenet legt am Montagmittag zu

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 27,70 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 27,70 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 27,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 26.730 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,60 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 24,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,14 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,71 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 21.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

