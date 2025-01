freenet Aktie News: freenet zieht am Donnerstagmittag an

freenet im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,5 Prozent auf 29,04 EUR. Bei 29,16 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,88 EUR. Zuletzt wechselten 22.751 freenet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 21,56 Prozent Luft nach unten.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 32,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

