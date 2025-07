freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

So bewegt sich freenet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 27,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 27,96 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 27,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.901 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 34,91 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,06 EUR am 07.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 13,58 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,71 EUR.

Am 21.05.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,40 Prozent auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 638,90 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni