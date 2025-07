freenet Aktie News: freenet am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 27,68 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,68 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 27,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.552 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 26,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 24,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,71 EUR je freenet-Aktie an.

Am 21.05.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,40 Prozent auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 638,90 Mio. EUR gelegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Aktie aus.

