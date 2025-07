freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag fester

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,68 EUR zu.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 27,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,76 EUR. Bei 27,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 35.367 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 35,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,08 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,71 EUR aus.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR im Vergleich zu 638,90 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

