freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von freenet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:41 Uhr 0,8 Prozent auf 25,48 EUR. Bei 25,50 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.350 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,61 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.08.2023 Kursverluste bis auf 21,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 19,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,30 EUR je freenet-Aktie.

