freenet Aktie News: freenet verteidigt am Mittag Tendenz

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,68 EUR.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 11:43 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,68 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 26,82 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,62 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,72 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 31.335 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 2,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,52 EUR ab. Abschläge von 19,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. freenet dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

XETRA-Handel TecDAX schlussendlich in Rot

XETRA-Handel TecDAX leichter

Schwacher Handel: TecDAX verbucht am Freitagmittag Abschläge