freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag billiger

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 25,32 EUR.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:35 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 25,32 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,18 EUR ab. Bei 25,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 42.310 freenet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Abschläge von 17,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 30,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 15.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 638,90 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 637,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Am 07.08.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je freenet-Aktie.

