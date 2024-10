freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 27,88 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 27,90 EUR. Bei 27,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 23.638 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,38 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 1,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2024 auf bis zu 22,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,54 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 559,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,25 EUR je freenet-Aktie.

