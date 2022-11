freenet Aktie News: freenet am Vormittag behauptet

Die freenet-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 21,81 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 21,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.353 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 18,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,79 EUR an.

Am 25.03.2022 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 24.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 01.03.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

