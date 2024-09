freenet Aktie News: freenet verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 27,08 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:46 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 27,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 27,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 109.829 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 1,26 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,52 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,96 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je Aktie aus.

