freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 19,60 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 19,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,73 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.082 Stück gehandelt.

Am 29.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,86 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei einem Wert von 19,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,34 EUR.

freenet ließ sich am 25.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 634,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 634,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von freenet wird am 04.11.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von freenet rechnen Experten am 10.11.2023.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2020 auf 2,60 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie leichter: ESG- und Personalvorständin zum 1. Januar berufen

freenet-Aktie: Experten empfehlen freenet im August mehrheitlich zum Kauf

freenet-Aktie im Plus: freenet mit starkem ersten Halbjahr - Prognose aufgestockt

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images