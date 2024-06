freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 24,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 24,80 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 11:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 24,88 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,72 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.279 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,70 EUR aus.

freenet veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 638,90 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637,80 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

