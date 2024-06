freenet Aktie News: freenet am Vormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich freenet

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,84 EUR.

Um 09:02 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,84 EUR nach oben. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,88 EUR aus. Bei 24,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.068 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 9,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 18,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,29 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

