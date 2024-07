freenet Aktie News: freenet am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,96 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,96 EUR zu. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,04 EUR zu. Bei 25,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.229 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,62 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,57 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je freenet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,84 EUR aus.

Am 15.05.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 638,90 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die freenet-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

