freenet Aktie News: freenet am Mittag stabil

Die Aktie von freenet hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,00 EUR.

Mit einem Wert von 28,00 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,16 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.644 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,07 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,71 EUR.

Am 21.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 638,90 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 604,40 Mio. EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,47 EUR je freenet-Aktie.

