freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 15:51 Uhr 0,6 Prozent. Bei 28,20 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74.992 freenet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,19 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 24,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 17,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,71 EUR.

Am 21.05.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,40 Prozent auf 604,40 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,47 EUR fest.

