Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Entspannt gewinnen! Neun sichere Investments für turbulente Zeiten

Die Bundestagswahl ist geschafft, doch am Aktienmarkt ist erst einer von zwei oft heißen Herbstmonaten vorbei. Welche Rolle spielt die Saisonalität, wann beginnt eine mögliche Weihnachtsrally, wie kann man an besten agieren mit volatilen Aktien wie Varta, BioNtech oder CureVac? Dies und noch mehr erfahren Sie im

Heute im Fokus

DAX fällt ins Minus -- Wall Street uneins -- TRATON bekommt neuen Chef -- Knaus Tabbert mit Umsatzwarnung -- Volkswagen, HORNBACH, Roche, GM im Fokus

Merck KGaA beendet Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline bei Bintrafusp alfa. Carl Zeiss Meditec wechselt Vorstandsvorsitzenden. Merck & Co übernimmt Acceleron Pharma in Milliardentransaktion. Ford stoppt Fiesta-Produktion in Köln bis Ende Oktober. Diageo-Aktie: Weitere Erholung von Absatz und Margen erwartet. H&M will wieder Dividende ausschütten.