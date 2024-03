Freitagshandel in London: FTSE 100 notiert zum Start im Plus

Marktbericht

Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel

Um 09:10 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 7.676,69 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,364 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7.630,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7.630,02 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7.679,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.630,02 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,384 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 7.622,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7.529,35 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 01.03.2023, einen Wert von 7.914,93 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 0,581 Prozent nach. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.764,37 Punkten. Bei 7.404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Pearson (+ 3,64 Prozent auf 9,96 GBP), Schroders (+ 2,49 Prozent auf 4,03 GBP), Airtel Africa (+ 2,27 Prozent auf 0,97 GBP), Segro (+ 2,11 Prozent auf 8,63 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,04 Prozent auf 0,48 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Rightmove (-2,40 Prozent auf 5,53 GBP), IMI (-1,85 Prozent auf 17,01 GBP), Frasers Group (-0,80 Prozent auf 8,03 GBP), RELX (-0,61 Prozent auf 34,40 GBP) und GSK (-0,47 Prozent auf 16,57 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 5.118.327 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 184,866 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net