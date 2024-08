Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

NASDAQ 100 im Blick

Am Freitagabend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,54 Prozent stärker bei 18.513,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,217 Prozent auf 18.373,89 Punkte an der Kurstafel, nach 18.413,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18.313,78 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.567,63 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 6,13 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20.453,02 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18.113,46 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.08.2023, einen Wert von 15.101,71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,90 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Palo Alto Networks (+ 4,45 Prozent auf 331,48 USD), Monster Beverage (+ 2,34 Prozent auf 46,06 USD), Atlassian A (+ 1,90 Prozent auf 141,43 USD), Synopsys (+ 1,88 Prozent auf 524,73 USD) und Costco Wholesale (+ 1,85 Prozent auf 854,93 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-3,81 Prozent auf 19,71 USD), Gilead Sciences (-2,55 Prozent auf 73,66 USD), Illumina (-2,48 Prozent auf 123,56 USD), DexCom (-2,43 Prozent auf 69,76 USD) und ASML (-1,84 Prozent auf 860,55 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.235.710 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,920 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 weist die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net